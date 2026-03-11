Support
Eine durch smarte Beleuchtung in warmen Orange- und Weißtönen erleuchtete Küchentheke.

Frühlingsangebote: Bis zu 25 % Rabatt

Bring Dein Zuhause im Frühling zum Leuchten und spare dabei.

Frühlingsangebote mit bis zu 25 % Rabatt

Spare 15 %, indem Du zwei oder mehr Aktionsartikel kombinierst.
Wenn eine Bridge dabei ist, erhältst Du sogar 25 % Rabatt auf Deine Gesamtbestellung.

Bringe Dein Zuhause diese Saison mit Frühlingsbeleuchtung zum Blühen!

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Essential Lightstrip 10 m

Lightstrip

Hue Essential Lightstrip 10 m

RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Essential Lightstrip 5 m

Lightstrip

Hue Essential Lightstrip 5 m

RGBIC
Anpassbare Szenen
Zuschneidbar für beliebige Bereiche
App- und Sprachsteuerung

Eine Hue Bridge hinzufügen

Nutze noch mehr Funktionen von Philips Hue und spare 25 %!

Hue Bridge kaufen
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Flourish Tischleuchte

White & Color Ambiance

Flourish Tischleuchte

Einstellbares weißes und farbiges Licht
A60-Lampe mit 1100 Lumen im Lieferumfang enthalten
App- und Sprachsteuerung
Zigbee- und Matter-kompatibel
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Motion Sensor Outdoor schwarz

Hue

Motion Sensor Outdoor schwarz

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Witterungsbeständig
Automatisiert Deine Beleuchtung
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Ensis Pendelleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Ensis Pendelleuchte schwarz

Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Deckenleuchten

Hue Devote schlanke Deckenleuchte M

Gleichmäßige Lichtverteilung
⌀ 42,1 cm
Bis zu 2900 Lumen
Mattweißes Gehäuse aus Kunststoff
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

White & Color Ambiance

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich
Erhalte 25 % Rabatt mit einer Hue Bridge

Sichere Dir die besten Frühlingsangebote – und dazu alle Funktionen von Philips Hue!

Beim Kauf einer Bridge und mindestens eines weiteren Produkts aus dem Sale erhältst Du einen Rabatt von 25 %.

Farbenfrohe Ideen für Deine Frühlingsbeleuchtung

Bei der Frühlingsbeleuchtung in Deinem Zuhause geht es um hellere Räume, sanftere Töne und erfrischende Energie.

Ein Wohnzimmer, das in sanften Frühlingstönen von rosa, lila und weißem Licht beleuchtet wird.

Blühende Wohnzimmer

Bringe wieder Leben in Dein Wohnzimmer mit den warmen Tönen und Pastellfarben der smarten Gradient Beleuchtung. Verwandle dein Zuhause in eine lebendige Bühne für gemeinsame Momente und unvergessliche Erinnerungen. Es ist Frühling – es ist Showtime!

Wohnzimmer entdecken
Ein durch smarte Beleuchtung in warmen Weißtönen erleuchteter Wohnküchenbereich.

Die Energie der Veränderung

Mit dem richtigen Licht zu neuen Kochideen. Bringe mehr Licht in Deine Küche mit smarter Arbeitsbeleuchtung – für mehr Kreativität beim Kochen. Synchronisiere Deine Leuchten mit Musik und Deinem Sprachassistenten – so wird aus jeder Alltagsaufgabe ein Erlebnis (Philips Hue Bridge erforderlich).

Küchenbeleuchtung kaufen
Eine Frau relaxt auf einem Bett, das in das weiche weiße Licht einer Nachttischleuchte getaucht ist.

Kreative Lichtszenen

Verleihe jedem Raum einen Hauch Frühlingszauber mit den Lichtszenen der Hue App. Wähle aus dem weichen „Blossom“, dem vergissmeinnichtblauen „Memento“, den Pink- und Gelbtönen von „Hue Lily“ und der warmen „Bernsteinblüte“. Probiere und finde es heraus!

Entdecke die Hue App

Alles über unsere Frühlingsangebote

Wann finden die Frühlingsangebote statt?

Welche Produkte sind in den Frühlingsangeboten enthalten?

Wie kann ich über Angebote und Werbeaktionen von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?

Geschäftsbedingungen

  • Diese Aktion ist bis zum 6. April 2026, 23:59 Uhr, gültig.
  • Lege zwei (2) oder mehr Aktionsartikel in Deinen Einkaufswagen und erhalte bei qualifizierten Artikeln 15 % Rabatt auf den Gesamtpreis. Wenn Du eine Hue Bridge oder Hue Bridge Pro zu diesen Aktionsartikeln hinzufügst, erhältst Du sogar 25 % Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Artikel.
  • Der Rabatt wird im Bezahlvorgang auf https://www.philips-hue.com/de-at/products/promotions/spring-lighting-deals auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte im Warenkorb gewährt.
  • Der im Rahmen dieser Aktion geltende Rabatt kann auf maximal 25 Produkte angewendet werden.
  • Diese Aktion unterliegt der Verfügbarkeit von Lagerbeständen, und jeder Kauf unterliegt außerdem den Philips Hue Verkaufsbedingungen.
  • Bei der Rückgabe eines Teils einer Bestellung wird der anteilige Rabattwert vom Rückerstattungsbetrag abgezogen, sofern dieser berechtigt ist.
  • Diese Werbeaktion kann nicht mit einem anderen Angebot oder Gutscheincode auf www.philips-hue.com kombiniert werden.
  • Signify Österreich behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit zu beenden oder die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch deren Neuveröffentlichung zu ändern.

