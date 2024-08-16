Der Wall Washing-Effekt ist so etwas wie das Bemalen von Wänden mit Licht. Dadurch kannst Du ganz leicht Deinem Zuhause ein Makeover geben, ohne neu streichen oder neue Möbel kaufen zu müssen.

Beim Wall Washing wird das Licht direkt auf die Wände und nicht in die Mitte des Raums gerichtet. Tauche Deine Wände in Licht, lasse weiche, gleichmäßig gestreute Farbflächen entstehen und vermeide gleichzeitig grelles Blendlicht. Also, welchen Vibe Du auch immer schaffen möchtest, sieh Dir doch mal an, wie Wall Washing Licht in Deine Umgebung zaubern kann.