Kommt Dir das verdächtig vor? Löse mit einem Fingertipp in der App einen Alarm aus, der Deine Lichter aufleuchten oder die Sirene Deiner Secure Kamera ertönen lässt. Du kannst sogar Zwei-Wege-Gespräche nutzen, um einen potenziellen Eindringling zu warnen – oder einfach nur, um einem freundlichen Gesicht Hallo zu sagen.