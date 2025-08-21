Nahtlose Steuerung von Beleuchtung und Sicherheitsfunktionen in einer App

Mit der Hue App kannst Du jeden Teil Deines smarten Home Security Systems von jedem Ort mit einer Internetverbindung aus steuern. Mit nur einem Fingertipp kannst Du Dein System scharf oder unscharf schalten, Berechtigungen für Mitglieder Deines Zuhauses erteilen – oder einfach nur nachsehen, ob Du die Hintertür offen gelassen hast.