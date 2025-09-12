Finde die idealen Lichtszenen für Deine täglichen Aktivitäten

Erleichtere und verschönere Deinen Alltag mit vier voreingestellten Lichtszenen, die speziell für Deine täglichen Aktivitäten entwickelt wurden: Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Die zwei Szenen mit kühleren Tönen, Energie tanken und Konzentrieren, beleben Dich am Morgen oder sorgen für Konzentration. Die wärmeren Szenen Lesen und Entspannen machen es Dir einfacher, ein gutes Buch zu genießen oder innerlich zur Ruhe zu kommen.