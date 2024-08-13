Sale
Play Lightbar in schwarz (Doppelpack) + Play Lightbar Erweiterung + Bridge Pro
Tauche Deine Wände in Licht in jeder beliebigen Farbe mit 2 Hue Play Lightbars und einer Erweiterung in schwarz sowie einer Hue Bridge Pro. Einfach perfekt für immersives Entertainment und dynamisches Umgebungslicht
Aktueller Preis ist 265,47 €, ursprünglicher Preis ist 294,97 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Dieses Hue Play Lightbar 2er-Set enthält zwei Lightbars und ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, auslegen oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen.Play Lightbar Doppelpack
1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
Erweitere Deine vorhandenen Hue Play Lightbars mit dem Hue Play Lightbar Erweiterungsset in Schwarz. Es enthält lediglich eine Lightbar-Erweiterung. Ein Netzteil ist nicht enthalten.Philips Hue Play Lightbar Erweiterung
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
