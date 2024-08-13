In diesem Set

1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Dieses Hue Play Lightbar 2er-Set enthält zwei Lightbars und ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, auslegen oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen. Play Lightbar Doppelpack

1 x Hue White & Color Ambiance Philips Hue Play Lightbar Erweiterung Erweitere Deine vorhandenen Hue Play Lightbars mit dem Hue Play Lightbar Erweiterungsset in Schwarz. Es enthält lediglich eine Lightbar-Erweiterung. Ein Netzteil ist nicht enthalten. Philips Hue Play Lightbar Erweiterung