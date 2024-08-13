Lightstrip + Bridge Pro

1 x LIGHTSTRIPS Hue Solo Lightstrip 10 Meter

Verwandle Dein Zuhause und Deine Stimmung mit einer brillanten Beleuchtungserfahrung. Der 10 Meter lange Philips Hue Solo Lightstrip ist einfach zu installieren und bietet atemberaubende 1700 Lumen Lichtleistung, um Dein Zuhause zum Strahlen zu bringen. Beleuchtet durch RGBWW-LEDs erzeugt dieser Lightstrip intensives Farb- und reines Weißlicht. Sicherheit hatte bei der Entwicklung einen hohen Stellenwert. Der Lightstrip kann bequem gesteuert werden. Für jeden Philips Hue Lightstrip gilt eine Garantie von 2 Jahren.