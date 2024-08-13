Sale
Lightstrip + Bridge Pro
Verwandle Deinen Raum mit einem Hue Lightstrip und der Bridge Pro. Smarte Steuerung, personalisierbare Farben und nahtlose Integration für jeden Raum.
Aktueller Preis ist 212,48 €, ursprünglicher Preis ist 249,98 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Flexibler und verlängerbarer Lightstrip
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x LIGHTSTRIPS Hue Solo Lightstrip 10 Meter
Verwandle Dein Zuhause und Deine Stimmung mit einer brillanten Beleuchtungserfahrung. Der 10 Meter lange Philips Hue Solo Lightstrip ist einfach zu installieren und bietet atemberaubende 1700 Lumen Lichtleistung, um Dein Zuhause zum Strahlen zu bringen. Beleuchtet durch RGBWW-LEDs erzeugt dieser Lightstrip intensives Farb- und reines Weißlicht. Sicherheit hatte bei der Entwicklung einen hohen Stellenwert. Der Lightstrip kann bequem gesteuert werden. Für jeden Philips Hue Lightstrip gilt eine Garantie von 2 Jahren.Hue Solo Lightstrip 10 Meter
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
