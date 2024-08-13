Sale
Set: PC Play Gradient Lightstrip + Bridge Pro
Lass Dein PC Gaming zu einem immersiven Erlebnis werden mit dem Hue Play Gradient Lightstrip und der Bridge Pro. Dynamische Beleuchtung, die sich mit allen Bildschirmaktionen synchronisiert.
Aktueller Preis ist 215,98 €, ursprünglicher Preis ist 239,98 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
- Sync App für die Synchronisierung von Inhalten erforderlich
In diesem Set
1 x LIGHTSTRIPS Hue Play Gradient Lightstrip für PC
Bereichere Dein Gaming durch einen Farbverlauf aus reaktivem, farbigem Licht! Befestige den Hue Play Gradient PC Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen hinten an Deinem 24- bis 27-Zoll-Monitor. Synchronisiere ihn mit der Hue Sync Desktop App und erlebe, wie sich das Geschehen auf Deinem Bildschirm im Licht widerspiegelt.Hue Play Gradient Lightstrip für PC
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
