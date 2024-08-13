Sale
Play Gradient Lightstrip 65'' + Bridge Pro
Bringe Deine Filmabende aufs nächste Level mit den Hue Play Gradient Lightstrips für 65'' Fernseher und einer Hue Bridge Pro. Dynamisch immersive Hintergrundbeleuchtung.
Aktueller Preis ist 278,98 €, ursprünglicher Preis ist 309,98 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
- Sync Box für die Synchronisierung von Inhalten erforderlich
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 65"
Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an 65-Zoll bis 75-Zoll Wand- oder Standfernsehern.TV Play Gradient Lightstrip 65"
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
