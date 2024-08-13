Sale
Kabelgebundene Secure Kamera in weiß + Bridge Pro + WCA E27 Lampe 1100lm
Schütze Dein Zuhause mit der kabelgebundenen Secure Kamera, einer E27 Lampe und der Bridge Pro. Smarte Security und personalisierbare Beleuchtung in einem praktischen Set.
Aktueller Preis ist 253,74 €, ursprünglicher Preis ist 319,97 €
Möchtest Du informiert werden, wenn das Produkt wieder verfügbar ist?
Melde Dich an, damit Du per E-Mail benachrichtigt wirst, wenn dieses Produkt wieder verfügbar ist. Wir senden Dir diese E-Mail nur einmal. Weitere Informationen findest Du in unseren Datenschutzbestimmungen.
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Ende-zu-Ende Verschlüsselung
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- KI-gestützte Bridge Pro Funktionen
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue Secure Kamera weiß, kabelgebunden
Philips Hue kann Dein Zuhause für Dich im Auge behalten! Nutze einen gestochen scharfen, klaren Livestream in 1080p-HD-Auflösung. Lass das Licht angehen oder erhalte eine Benachrichtigung auf Deinem Mobilgerät, wenn Bewegung erkannt wird. Mit einem Tippen in der Hue App kannst Du sogar einen Tonalarm auslösen. Diese kabelgebundene Heimüberwachungskamera lässt sich einfach in jedem Zuhause montieren und installieren.Secure Kamera weiß, kabelgebunden
1 x Hue White & Color Ambiance E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
Diese smarte Lampe für E27-Fassungen verleiht Deinen größten Räumen ein helles, farbenfrohes Licht. Mit einer Helligkeit wie bei einer herkömmlichen 100-Watt-Glühbirne bringt diese Lampe farbiges Licht in Wohnzimmer, Küchen und andere Räume.E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
Sets, die Dir gefallen könnten
Hue
Hue Motion Sensor
44,99 €
Hue
Dimmschalter weiß V2
21,99 €
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
69,99 €
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
139,99 €