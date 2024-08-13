Sale
Gradient Signe Stehleuchte in schwarz + Bridge Pro
Erschaffe eine wunderschöne Atmosphäre in jedem Raum mit der Hue Gradient Signe Stehleuchte in schwarz und erhalte smarte Steuerung mit der Hue Bridge Pro. Dynamische Beleuchtung mit nahtlosen Übergängen in einem schlanken, modernen Design.
Aktueller Preis ist 356,98 €, ursprünglicher Preis ist 419,98 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Tauche Deine Wand in Licht
- Gleichmäßige Farbübergänge
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Verschönere Dein Zuhause mit der schlanken Philips Hue Gradient Signe Stehleuchte in einem stilvollen, schwarzen Design. Mit einer Zusammenstellung aus mehreren Farben erzeugt sie einen einzigartigen Farbverlauf an Deinen Wänden.Gradient Signe Stehleuchte schwarz
1 x Hue Bridge Pro
Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.Bridge Pro
Technische Daten
Produktinformationen
Produktinformationen
Sets, die Dir gefallen könnten
Hue
Hue Motion Sensor
44,99 €
Hue
Dimmschalter weiß V2
21,99 €
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
69,99 €
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
139,99 €