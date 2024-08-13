Die Philips Hue Gradient Signe Tischleuchte fügt sich dank ihres schlanken, stilvollen schwarzen Designs nahtlos in Deine Wohnkultur ein. Mit einer Zusammenstellung aus mehreren Farben erzeugt sie einen einzigartigen Farbverlauf an Deinen Wänden.

1 x Hue Bridge Pro

Die nächste Generation der Hue Steuerungszentrale. Ausgestattet mit einem Chip, der in der Lage ist, komplexe Algorithmen und KI-gestützte Eigenschaften auszuführen, ist sie schneller und stärker als je zuvor. Verwandle Deine Lichter mit MotionAware™ in Bewegungssensoren, verwende Security und Beleuchtung gemeinsam, und vieles mehr.