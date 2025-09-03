Hue MotionAware™

Mit dieser smarten neuen Funktion, die exklusiv mit der Hue Bridge Pro verfügbar ist, kann Dein Beleuchtungssystem intuitiv auf Deine Bewegungen im Haus reagieren. Mit mindestens drei Lichtpunkten im selben Raum kannst Du einen Bewegungsbereich schaffen, in dem Deine Anwesenheit erkannt wird und alle zugewiesenen Lichter eingeschaltet werden. Kein separater Bewegungssensor nötig!