Hue Dimmer Switch
Steuere und dimme Deine Leuchten mit einem Hue-Dimmschalter. Dieser intelligente Switch kann als Wandschalter und als Fernbedienung verwendet werden: Mit dem mitgelieferten Klebemittel kann er problemlos an jeder Wand befestigt und aus der magnetischen Halterung genommen werden.
Aktueller Preis ist 19,95 €
Produkt-Highlights
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Kabellose Installation
- Batteriebetrieben
- Einfacher Zugang zu Lichtszenen
- Verwendbar als Fernbedienung
Technische Daten
Design und Materialausführung
Material
Synthetik