Erhelle Deinen gesamten Außenbereich mit intelligentem Licht. Nutze dieses Outdoor Netzteil, mit dem Du verschiedene Leuchten mit bis zu insgesamt 100 Watt anschließen kannst. Schließe an jeden Anschluss jeweils bis zu 30 Meter lange Kabel an jede beliebige Philips Hue-Außenleuchte mit niedriger Spannung an. Addiere die Leistung jeder Leuchte bis der maximale Wert des Netzteils von 100 Watt erreicht ist.