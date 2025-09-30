Support
  • Funktioniert mit Philips Hue Lampen
  • Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
  • Erkenne deutlich jedes Detail
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Secure Hue Secure 2K Desktop Kamera

Hue Secure 2K Desktop Kamera

Sichere Deinen Innenbereich mit der Philips Hue 2K Desktop Secure Kamera in Schwarz. Genieße gestochen scharfe 2K-Auflösung für deutliche Aufnahmen bei Tag und Nacht. Das kompaktes Design fügt sich nahtlos in Dein Zuhause ein. Mit der intelligenten Bewegungserkennung und Gegensprechfunktion bleibst Du jederzeit und von überall aus verbunden. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schalten Deine Hue Lampen in den Alarmmodus. Ihr Licht sorgt für zusätzliche Sicherheit.

Farbe

Typ

Pack

Auflösung

Artikel fast ausverkauft

Produkt-Highlights

  • Seamless integration with Philips Hue lights
  • Get alerts when motion is detected
  • 2K video to see every detail cleary
  • Stylish and compact desktop stand included
Alle technischen Daten ansehen
Finde Dein Produkthandbuch

Montage mit smarter Lampe, smartem Kontaktsensor, Lightstrip und Hue Türklingelkamera.

Sicherheit in Kombination mit Deinem Philips Hue System

Hue Secure Kameras funktionieren problemlos mit Deinen vorhandenen Philips Hue Lampen und Leuchten. Wenn eine Bewegung erkannt wird, kann sich Deine Philips Hue Beleuchtung automatisch einschalten – für eine bessere Sicht und zur Abschreckung ungebetener Gäste. 

Ein Mann steuert über die Hue App auf seinem Smartphone seine Türklingelkamera, den Smarten Gong und die Philips Hue Lampen.

Wissen, wer da ist, egal wo Du bist

Hue Secure Kameras erkennen Bewegungen und senden sofortige Benachrichtigungen direkt an Dein Telefon. Zudem kannst Du Kontakt- und Bewegungssensoren so einstellen, dass sie einen Lichtalarm auslösen und das Geschehen um Dein Zuhause herum überwachen.

Ein Mann erhält über die Hue App auf seinem Smartphone eine Benachrichtigung über eine Bewegungserkennung.

Eine App, volle Kontrolle

Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Dein gesamtes Hue System. Verwalte Philips Hue Lampen und Leuchten, Kameras, Sensoren, Benachrichtigungen und Alarme über eine App auf Deinem Smartphone.

Ein Bild von einer 2K-Kamera zeigt eine Frau, die über eine Terrasse geht.

Scharfes Video, Tag und Nacht

Sichere Dein Zuhause mit gestochen scharfen 2K- oder 1080p HD-Videos und Infrarot-Nachtlicht. Ob drinnen oder draußen, mit dem flexiblen Kameradesign kannst Du alles genau dort überwachen, wo Du es brauchst.

Ein Mann überwacht über die Hue App auf seinem Smartphone eine Live-Ansicht seines Außenbereichs.

24 Stunden Videoverlauf kostenlos

Greife kostenlos auf die letzten 24 Stunden Videoaufnahmen für Deine Hue Secure Kameras und die Türklingelkamera zu, so dass Du auch ohne Abonnement jedes kürzliche Ereignis ganz einfach anschauen kannst.

Ein Mann sitzt an seinem Laptop und überwacht seine Haustür per 2K-Kamera.

Alle Hände frei dank Sprachsteuerung

Funktioniert mit Alexa, Google Assistant und Apple Home. 

Eine 2K-Kamera nimmt zwei Personen auf, die auf einem Sofa im Wohnzimmer sitzen

Deine Privatsphäre hat für uns Priorität

Videoaufnahmen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und ausnahmslos nur für Dich zugänglich.

Fragen und Antworten

Wie kann ich Hue Secure kostenlos testen und wann beginnt die Testphase?

Wann beginnt meine Hue Secure Kamera mit der Aufnahme von Videoclips?

Wie lange hält der Akku der Hue Kamera?

Wie groß ist der Blickwinkel einer Hue Secure Kamera?

Verfügt die Hue Secure Kamera über eine eingebaute Sirene?

Unterstützt die Hue Secure Kamera eine Zwei-Wege-Sprechfunktion?

Ist der Akku der batteriebetriebenen Hue Secure Kamera austauschbar?

Kann ich den Standfuß für die kabelgebundene und akkubetriebene Hue Secure Kamera verwenden?

Du kannst Deine Frage nicht finden?

Werden meine Schnappschüsse von einer 2K-Kamera in 2K sein?

Kann ich zwischen der 2K- und 1080p-Auflösung wechseln?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Kamera

Was unterstützt wird

Sonstiges

Zusammenstellung von Philips Hue Produkten auf weißem Hintergrund: Standardlampe, GU10-Lampe, Dimmschalter, Hue Bridge und Smart Button.

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

