Hue Secure Kameras funktionieren problemlos mit Deinen vorhandenen Philips Hue Lampen und Leuchten. Wenn eine Bewegung erkannt wird, kann sich Deine Philips Hue Beleuchtung automatisch einschalten – für eine bessere Sicht und zur Abschreckung ungebetener Gäste.
- Funktioniert mit Philips Hue Lampen
- Erhalte Warnungen, wenn eine Bewegung erkannt wird
- Erkenne deutlich jedes Detail
Hue Secure 2K Desktop Kamera
Sichere Deinen Innenbereich mit der Philips Hue 2K Desktop Secure Kamera in Schwarz. Genieße gestochen scharfe 2K-Auflösung für deutliche Aufnahmen bei Tag und Nacht. Das kompaktes Design fügt sich nahtlos in Dein Zuhause ein. Mit der intelligenten Bewegungserkennung und Gegensprechfunktion bleibst Du jederzeit und von überall aus verbunden. Wenn eine Bewegung erkannt wird, schalten Deine Hue Lampen in den Alarmmodus. Ihr Licht sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Farbe
Typ
Pack
Auflösung
Produkt-Highlights
- Seamless integration with Philips Hue lights
- Get alerts when motion is detected
- 2K video to see every detail cleary
- Stylish and compact desktop stand included
Sicherheit in Kombination mit Deinem Philips Hue System
Wissen, wer da ist, egal wo Du bist
Hue Secure Kameras erkennen Bewegungen und senden sofortige Benachrichtigungen direkt an Dein Telefon. Zudem kannst Du Kontakt- und Bewegungssensoren so einstellen, dass sie einen Lichtalarm auslösen und das Geschehen um Dein Zuhause herum überwachen.
Eine App, volle Kontrolle
Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Dein gesamtes Hue System. Verwalte Philips Hue Lampen und Leuchten, Kameras, Sensoren, Benachrichtigungen und Alarme über eine App auf Deinem Smartphone.
Scharfes Video, Tag und Nacht
Sichere Dein Zuhause mit gestochen scharfen 2K- oder 1080p HD-Videos und Infrarot-Nachtlicht. Ob drinnen oder draußen, mit dem flexiblen Kameradesign kannst Du alles genau dort überwachen, wo Du es brauchst.
24 Stunden Videoverlauf kostenlos
Greife kostenlos auf die letzten 24 Stunden Videoaufnahmen für Deine Hue Secure Kameras und die Türklingelkamera zu, so dass Du auch ohne Abonnement jedes kürzliche Ereignis ganz einfach anschauen kannst.
Alle Hände frei dank Sprachsteuerung
Funktioniert mit Alexa, Google Assistant und Apple Home.
Deine Privatsphäre hat für uns Priorität
Videoaufnahmen sind Ende-zu-Ende verschlüsselt und ausnahmslos nur für Dich zugänglich.
Abo suchen
Für die Nutzung einiger Hue Secure Kamerafunktionen ist ein Abo erforderlich. Informiere Dich über die verschiedenen Abonnements, entdecke deren Besonderheiten und finde das passende Abo für Dich.
Fragen und Antworten
Wie kann ich Hue Secure kostenlos testen und wann beginnt die Testphase?
Wann beginnt meine Hue Secure Kamera mit der Aufnahme von Videoclips?
Wie lange hält der Akku der Hue Kamera?
Wie groß ist der Blickwinkel einer Hue Secure Kamera?
Verfügt die Hue Secure Kamera über eine eingebaute Sirene?
Unterstützt die Hue Secure Kamera eine Zwei-Wege-Sprechfunktion?
Ist der Akku der batteriebetriebenen Hue Secure Kamera austauschbar?
Kann ich den Standfuß für die kabelgebundene und akkubetriebene Hue Secure Kamera verwenden?
Du kannst Deine Frage nicht finden?
Werden meine Schnappschüsse von einer 2K-Kamera in 2K sein?
Kann ich zwischen der 2K- und 1080p-Auflösung wechseln?
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
Packmaße und Gewicht
Packmaße und Gewicht
Produktabmessungen und -gewicht
Produktabmessungen und -gewicht
Service
Service
Technische Daten
Technische Daten
Die Kamera
Die Kamera
Was unterstützt wird
Was unterstützt wird
Sonstiges
Sonstiges
Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?
