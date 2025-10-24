Mit diesem kleinen, unscheinbaren Zubehör kannst du jede Leuchte in ein smartes Licht verwandeln, auch wenn Du keine Hue Lampe darin anbringen kannst. Du kannst sie über die Hue App oder Deine Stimme steuern. Nutze das Licht sofort per Bluetooth oder verbinde die Lampen mit der Hue Bridge, um weitere Funktionen zu nutzen.