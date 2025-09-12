Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

Neu

A67 – Smarte Lampe E27 – 1600

Bringe mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, die 40 % weniger Strom verbraucht und mit dem vollen Spektrum an Weißlicht ausgestattet ist – frei einstellbar, um zwischen gemütlichem Kerzenschein bis hin zu belebendem kühlem weißen Licht zu wechseln. Passe Dein Licht mit ultra-niedrigem Dimmen noch weiter an, von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 %.

Sockel

Lichtfarbe

Modell

Form

Pack

Produkt-Highlights

  • Up to 1600 lumen
  • Full-spectrum light (1000-20000K)
  • Dimmable to 0.2% brightness
  • Control using app or voice
  • Easy to install and use
Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App

Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App

Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses.Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.

Steuere Lampen mit Deiner Stimme*

Steuere Lampen mit Deiner Stimme*

Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.

Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.

Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.

Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.

Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen

Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen

Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.

Technische Daten

Nutzlebensdauer

  • Anzahl der Schaltzyklen

    50.000

  • Nennlebensdauer

    25.000

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

