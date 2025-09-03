*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm
Bringe mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, die 40 % weniger Strom verbraucht und mit dem vollen Spektrum an Weißlicht ausgestattet ist – frei einstellbar, um zwischen gemütlichem Kerzenschein bis hin zu belebendem kühlem weißen Licht zu wechseln. Passe Dein Licht mit ultra-niedrigem Dimmen noch weiter an, von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 %.
Produkt-Highlights
- Up to 810 lumen
- Full-spectrum light (1000-20000K)
- Dimmable to 0.2% brightness
- Control using app or voice
- Easy to install and use
Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App
Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses.Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.
Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.
Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen
Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.
Technische Daten
Nutzlebensdauer
Nutzlebensdauer
Anzahl der Schaltzyklen
50.000
Nennlebensdauer
25.000