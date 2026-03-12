Die Philips Hue White Ambiance Wandleuchte Adore verbindet klassisches Design mit moderner Funktionalität. Lichtszenen erleichtern Dir das Lesen, Entspannen, Auftanken und Konzentrieren. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder der Bluetooth App. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.

White Ambiance

Integrierte LED

Bluetooth-Steuerung per App

Inklusive Dimmschalter

Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge