Ergänze Dein Wohnzimmer mit einem architektonischen Element oder tauche den Vorgarten in ein kräftiges smartes Licht. Die vielseitige Kollektion der Philips Hue Wandleuchten bietet hierzu endlose Möglichkeiten.
Leitfaden für smarte LED-Wandleuchten
Wie verwende ich LED-Wandleuchten im Schlafzimmer?
Wie verwende ich LED-Wandleuchten im Schlafzimmer?
Wie sollte ich Wandleuchten anbringen?
Wie sollte ich Wandleuchten anbringen?
Wie wähle ich die passenden LED-Wandleuchten für das Wohnzimmer aus?
Wie wähle ich die passenden LED-Wandleuchten für das Wohnzimmer aus?
Was ist eine smarte Wandleuchte?
Was ist eine smarte Wandleuchte?
Wo sollte ich smarte LED-Wandleuchten installieren?
Wo sollte ich smarte LED-Wandleuchten installieren?
Wie unterscheiden sich smarte Wandleuchten für den Innen- und für den Außenbereich?
Wie unterscheiden sich smarte Wandleuchten für den Innen- und für den Außenbereich?
Erfahre mehr über smarte LED-Wandleuchten
Gründe für den Einsatz smarter Außenwandleuchten
Mit diesen Ideen für die Außenbeleuchtung mit smarten Wandleuchten steigerst Du die Schönheit und Sicherheit Deiner Außenflächen.
5 Ideen für eine imposante Beleuchtung Deines Eingangsbereichs
Smarte Wandleuchten auf beiden Seiten der Tür erzeugen eine einladende Umgebung, die Dich und Deine Gäste willkommen heißt.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.