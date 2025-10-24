Die Philips Hue White Ambiance Spiegelleuchte Adore passt mit ihrem klassischen, schlanken Design in jede Badezimmereinrichtung. Steuere Lichtszenen mit dem Philips Hue Dimmschalter. So hast Du immer das richtige Licht zum Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Stelle das perfekte Licht ein, um Dich zu schminken oder auf ein besonderes Ereignis vorzubereiten. Platziere die Leuchte horizontal über dem Spiegel oder bringe seitlich zwei vertikale Leuchten für das ultimative Ambiente an.