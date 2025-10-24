Sale
Adore Spiegelleuchte
Moderne Funktionen in einem schlanken, klassischen Design: Die Wandleuchte Philips Hue Adore erzeugt ein optimales Licht zum Lesen, Entspannen, Auftanken und Konzentrieren. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 153,99 €, ursprünglicher Preis ist 219,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall