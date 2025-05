Einfache kabellose Steuerung mit dem kabellosen Hue Dimmschalter

Steuere Deine Philips Hue Lampen direkt mit dem kabellosen Hue Dimmschalter. Schalte die Lampen ein und aus, stelle eine von vier verschiedenen Lichtszenen sowie die passende Helligkeit ein. Die Installation geht ganz schnell, einfach und problemlos. Du brauchst den Schalter nur mit der Lampe zu koppeln und an einem beliebigen Platz in Deinem Zuhause platzieren. So einfach ist das.