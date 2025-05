Genieße das subtile Schimmern der silberfarbenen Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Being. Schmale Aluminiumringe erzeugen ein in drei Richtungen strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Hue Dimmer Switch oder per Bluetooth. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.