Being Deckenleuchte
Integriere die Being Philips Hue White Ambiance-Deckenleuchte in Dein Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Genieße dieses elegante Design und schöne Licht an Deiner Decke.
Aktueller Preis ist 214,00 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall