Black Cher pendant light with a wide, rounded shape, matte finish, and suspended design. No visible switches or ports.

Cher Pendelleuchte schwarz + Dimmschalter

Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Cher in Schwarz erzeugt ein warmes bis kühles weiße Licht, ideal zum Lesen, Entspannen, Konzentrieren und Auftanken. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmerschalter oder per Bluetooth App. Mit einer Philips Hue Bridge kannst Du weitere smarte Lichtfunktionen nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

