Cher Pendelleuchte
Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Cher in Weiß erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht, ideal zum Lesen, Entspannen, Konzentrieren und Auftanken. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth App. Mit einer Philips Hue Bridge kannst Du weitere intelligente Lichtfunktionen nutzen.
Aktueller Preis ist 249,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik