Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Deckenleuchte Fair

Deckenleuchte Fair

Die Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Fair erzeugt ein einzigartiges, nach oben und unten strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Drei integrierte Lichtszenen stehen zur Auswahl. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten

