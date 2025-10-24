GU10 - Smarter Spot Dreierpack - 350
Bringe diese drei smarten GU10 LED-Lampen in einem beliebigen Spot an und genieße in jedem Zimmer sofortiges, kabelloses Dimmen und warm- bis kaltweißes Licht.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung per App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x58