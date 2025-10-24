Milliskin 3er-Pack eckiger Einbauspot weiß
Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin in Weiß fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Er erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort über Bluetooth oder nutze mit einer Philips Hue Bridge weitere smarte Lichtfunktionen.
Aktueller Preis ist 109,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- 3 x GU10 Lampe
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Synthetik