Milliskin Einbauspot
Mit dem Philips Hue White Ambiance-Spot in Deinem Philips Hue System kannst Du natürliches weißes Licht genießen, das Dir beim Aufwachen, Beleben, Konzentrieren, Lesen oder Entspannen hilft. Ein qualitativ hochwertiger Spot, der für Langlebigkeit und Detailgenauigkeit steht.
Aktueller Preis ist 59,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- GU10
- Aluminium
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Synthetik