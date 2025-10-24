Pillar Einzelspot weiß + Dimmschalter
Der Philips Hue White Ambiance Einzelspot Pillar in Weiß erzeugt in jedem Raum ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Sämtliche smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 89,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall