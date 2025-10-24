Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Pillar Einzelspot weiß + Dimmschalter

Pillar Einzelspot weiß + Dimmschalter

Der Philips Hue White Ambiance Einzelspot Pillar in Weiß erzeugt in jedem Raum ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort über Bluetooth oder den enthaltenen Hue Dimmschalter. Sämtliche smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • GU10 LED-Lampe enthalten
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay