Mit dem Philips Hue White Ambiance Einzelspot Pillar in Schwarz erhältst Du in jedem Raum ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmer Switch oder per Bluetooth. Sämtliche smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit der Philips Hue Bridge.