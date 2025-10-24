Still Deckenleuchte
Das einmalige, runde Design der Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Still in Schwarz erzeugt Tausende Nuancen warmen bis kühlen weißen Lichts. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Hue Dimmschalter oder über die Bluetooth App. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 179,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall