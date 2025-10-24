Still Deckenleuchte
Das einmalige, runde Design der silberfarbenen Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Still erzeugt Tausende Nuancen warmen bis kühlen weißen Lichts für jede Tageszeit. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder über die Bluetooth App. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 179,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Aluminium
Material
Metall