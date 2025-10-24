Support
Collection of white GU10 smart LED bulbs with a matte finish, labeled Hue white ambiance, emitting cool and warm light.

Zweierpack, GU10

Warmes bis kühles, weißes Licht in Deinem Heim mit zwei intelligenten GU10-Lampen. Kühles Licht macht Dich morgens wach, und wärmere Töne bringen Dich am Abend zur Ruhe. Die Verbindung zur Hue Bridge ermöglicht die vollständige intelligente Beleuchtungssteuerung und alle Funktionen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
  • 2 x GU10
  • Warmweißes bis kühlweißes Licht
  • Dimmbar
  • Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
