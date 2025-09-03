Hol Dir mit unserer smarten Lampe die Vorteile von natürlichem Tageslicht in Dein Zuhause, um weniger Strom zu verbrauchen, die Chromasync™ Präzisionsfarbanpassung und das volle Spektrum an weißem Licht zu erleben. Erziele den idealen Farb- oder Weißlicht-Ton und passe ihn mit der Möglichkeit ultra-niedrig zu dimmen von der vollen Helligkeit bis hinunter zu 0,2 % an.