Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Centris Dreierspot weiß

Centris Dreierspot weiß

Eine einzige Leuchte für funktionale Beleuchtung und Stimmungslicht. Die weiße Centris hat eine feste Deckenleuchte und drei Spots, die einzeln ausgerichtet werden können. Du kannst jede Lampe auf eine von Millionen Farben einstellen, um einen wirklich einzigartigen Effekt zu erzielen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay