Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Centura Einbauspot

Centura Einbauspot

Schaffe mit Hue Centura die perfekte Atmosphäre mit einem Licht in 16 Millionen Farben. Sie eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • GU10 LED-Lampe enthalten
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Aluminium

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Was unterstützt wird

Sonstiges

