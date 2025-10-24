Schaffe mit Hue Centura die perfekte Atmosphäre mit einem Licht in 16 Millionen Farben. Sie eignet sich hervorragend als Ambiente- oder Akzentbeleuchtung in Deinem Wohnzimmer oder Deinem Schlafzimmer. Per Bluetooth kannst Du das Licht in einem Raum direkt steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.