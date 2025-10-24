Doppelpack, E14
Erzeuge den klassischen Look einer Kerzenlampe in einer smarten LED. Mit Millionen Weiß- und Farbtönen, sofortigem Dimmen und einem E14 Standardsockel zauberst Du mit dieser smarten Kerzenlampe überall ein stimmungsvolles Licht.
Aktueller Preis ist 99,95 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- 2 x E14-Lampe
- Weißes und farbiges Licht
- Dimmbar
- Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
39x117