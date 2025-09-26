Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Neu

Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack

Tritt ein in die Welt der smarten Beleuchtung mit dieser Philips Hue Essential Lampe, mit einstellbarem Farb- oder Weißlicht, das Du ganz einfach von gemütlichem Warmweiß bis Kaltweiß einstellen kannst. Schaffe die perfekte Stimmung mit sanftem Dimmen, Millionen von Farben und einer Bibliothek von Lichtszenen, die von unseren Experten entworfen wurden – oder kreiere Deine eigene! Kompatibel mit allen Philips Hue Produkten.

Sockel

Lichtfarbe

Modell

Pack

Form

Produkt-Highlights

  • Up to 345 lumens
  • Warm-to-cool white (2200-6500K)
  • Dimmable to 2%​ brightness
  • Essential color
  • Control using app or voice
Vergleiche Hue Basis und Hue LED-Lampen

Hue Basis

Hue

Lichtleistung

345 Lumen
400 Lumen

Chromasync™ Präzisionsfarbe

Nein
Ja

Farbmischungen

Basisfarbmischungen
Perfekte Farbverläufe mit Sunflower Optic

Dimmbarkeit

Niedriges Dimmen auf 2 % Helligkeit
Ultra-niedriges Dimmen auf 0,2 % Helligkeit

Farbtemperaturbereich

Basis Weißtöne (2200–6500 K)
Erweitert (2000-6500K)

Eine Frau sitzt auf einem Sofa und steuert das smarte Licht von Philips Hue mit der Hue App.

Fange jetzt mit smarter Beleuchtung an

Es ist die modernste, intuitivste und erfreulichste Art, Dein Zuhause innen und außen zu beleuchten. Stelle Dein Setup zusammen durch eine Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Außenleuchten und Zubehör. Nutze noch mehr Features mit der Hue Bridge oder Bridge Pro Steuerungszentrale. Die Einrichtung und Steuerung Deiner Beleuchtung erfolgt selbsterklärend in der Hue App. Genieße Automatisierungen, erlebe die Synchronisation von Licht mit dem Fernseher, Musik oder beim Gaming, sichere dein Zuhause mit Smart-Home Security und nutze die Steuerung von unterwegs, sowie noch vieles mehr.

Ein durch Smart-Beleuchtung in warmen Pink- und Weißtönen erleuchteter Wohnzimmerbereich.

Schaffe das perfekte Ambiente

Mit 8 Millionen Farben und verschiedenen Tönen von warm- bis kaltweißem Licht kannst Du die perfekte Stimmung für alles schaffen, was Du drinnen und draußen machst. Wähle eine der farbigen, maßgeschneiderten Lichtszenen aus (oder gestalte Deine eigenen!), arbeite oder entspanne Dich beim optimalen Weißton, oder lass Deine Lichter in diesen besonderen Momenten funkeln wie die Sterne.

Zwei smarte Hue Lampen in einem Schlafzimmer im Vergleich – die eine gedimmt auf 2 % ihrer maximalen Helligkeit, die andere mit 100 % leuchtend.

Müheloses Dimmen genießen

Herkömmliche Lampen benötigen einen speziellen, fest in das Stromnetz installierten Dimmschalter. Bei smarten Lampen ist das Dimmen bereits integriert – die Hue App, smarte Schalter oder Deine Stimme kann Dein Licht sofort dimmen bis hin zu sehr niedrigen Lichtstärken.

Die neue Hue Bridge Pro und die Philips Hue Bridge – die smarte Lichtsteuerung für Dein Zuhause.

Entdecke alle Funktionen mit einer Bridge

Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören coole Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Licht und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele kluge Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unsere fortschrittlichste Steuerungszentrale, die mehr Funktionen freischaltet, mehr Lichter unterstützt und schneller ist.

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Technische Daten

Lampeneigenschaften

  • dimmbar

    Ja

Lampenabmessungen

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

