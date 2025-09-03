Verwandle Deine Außenbereiche mit Licht

Mit stimmungsvollem Licht wird Dein Außenbereich das ganze Jahr über und bei jedem Wetter zum Highlight. Schaffe mit lebhaften, stimmungsvollen Farben oder realistischen Weißtönen das perfekte Ambiente für die Beleuchtung Deiner Wege, Terrassen und Pflanzen. Die präzise Farbabstimmung und gleichmäßige Farbmischung durch die Chromasync™ Technologie sorgt für nahtlose Farbverläufe bis in jeden Winkel. Genieße mit anpassbaren Lichtszenen und dynamischen Effekten eine magische Zeit im Garten. Bring die wetterfesten Lightstrips an der Balkonbrüstung, einer Deckenleiste auf der Terrasse oder den Stufen an der Haustür an und stecke ganz einfach das mitgelieferte Niedervolt-Netzteil in eine Steckdose.