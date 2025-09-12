Der elegante, handgefertigte Glasschirm von Flourish bietet ein diffuses einstellbares weißes und farbiges Licht für jede Gelegenheit oder Aktivität. Hole Dir warmes Licht zum Entspannen, kühles Licht für die Konzentration und farbenfrohes Licht für ein perfektes Ambiente. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken. Steuere die Tischleuchte Flourish mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann.