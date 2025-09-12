Neu
Flourish Tischleuchte
Der elegante, handgefertigte Glasschirm von Flourish bietet ein diffuses einstellbares weißes und farbiges Licht für jede Gelegenheit oder Aktivität. Hole Dir warmes Licht zum Entspannen, kühles Licht für die Konzentration und farbenfrohes Licht für ein perfektes Ambiente. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken. Steuere die Tischleuchte Flourish mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann.
Produkt-Highlights
Finde die idealen Lichtszenen für Deine täglichen Aktivitäten
Erleichtere und verschönere Deinen Alltag mit vier voreingestellten Lichtszenen, die speziell für Deine täglichen Aktivitäten entwickelt wurden: Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Die zwei Szenen mit kühleren Tönen, Energie tanken und Konzentrieren, beleben Dich am Morgen oder sorgen für Konzentration. Die wärmeren Szenen Lesen und Entspannen machen es Dir einfacher, ein gutes Buch zu genießen oder innerlich zur Ruhe zu kommen.
Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen
Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.
Kreiere mit warmweißem bis kühlweißem Licht die passende Stimmung.
Diese Lampen und Leuchten ermöglichen verschiedene Lichtschattierungen von warmem bis kühlem Weißlicht. Sie sind komplett dimmbar, von hellem Leuchten bis zu schummerigem Nachtlicht. Stelle Dein Licht genau so wie Du es für Deine täglichen Aktivitäten brauchst, auf die richtige Temperatur und Helligkeit ein.
Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App
Philips Hue mit Bluetooth ist der einfachste Einstieg in die smarte Beleuchtung. Mit bluetoothfähigen LED-Lampen und der Hue Bluetooth App kannst Du bis zu 10 Lampen im Raum steuern und direkt die richtige Stimmung einstellen.
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Glas