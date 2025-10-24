Fugato Einzelspot weiß
Setze optische Akzente im Raum mit Hue Fugato. Der Spot erzeugt einen wunderschönen Lichtstrahl in allen Weißtönen und in mehr als 16 Millionen Farben. Per Bluetooth kannst Du das Licht direkt in einem Raum steuern. Oder schließe eine Hue Bridge an, um alle verfügbaren smarten Beleuchtungsfunktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 99,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall