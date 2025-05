Festliche Dekoration mit Licht

Eine gelungene Feiertagsstimmung beginnt mit smartem Licht! Zaubere mit Deinen Philips Hue Lampen in ein festliches Ambiente in Deinem Zuhause: Leuchtendes Rot und Grün für Weihnachten, dezente Pastelltöne für das Frühjahr oder ein unheimliches, violettes Leuchten, um Dein Haus an Halloween zu dem beliebtesten Objekt im Viertel zu machen.