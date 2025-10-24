Erweitere Deinen Außenbereich mit einem Philips Hue Outdoor Lightstrip in 5 Metern Länge und bringe Ambiente an Orte, an denen Dir dies zuvor nicht möglich war. Der Lightstrip besteht aus einem biegsamen Material und strahlt ein perfekt diffuses Licht ab – damit eignet er sich ideal für direkte und indirekte Beleuchtungsanwendungen. Länge Leuchtmittel: 4,87m