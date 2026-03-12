Tischleuchte Hue Play

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Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Tischleuchte Hue Play
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Über Tischleuchte Hue Play

Die Play Tischleuchte ist der ideale erste Schritt in die Welt der Unterhaltung mit Hue. Synchronisiere sie zu Filmen, Spielen und Musik auf Deinem Fernsehbildschirm, um einen farbenfrohen Verlauf von Wandflutungseffekten zu erzeugen – passend zu jeglicher Action auf dem Bildschirm. Füge mehr Hue Lichter zu Deinem Unterhaltungsbereich hinzu, um ein wirklich immersives Surround-Lichterlebnis mit präziser Farbanpassung dank Chromasync zu genießen. Das kompakte, 60 cm hohe, schlanke Profil der Play Tischleuchte passt problemlos an beide Seiten des TV-Bildschirms oder auf Arbeits- oder Gaming-Schreibtische für ungestörtes Fernsehen.

  • RGBWWIC Gradient Farbverlauf
  • Chromasync für präzise Farbabstimmung
  • Für eine einfache Platzierung konzipiert
  • Verbindung über HDMI Sync Box oder TV‑App
  • Mit der Hue Bridge steuern und anpassen
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