*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Xamento Einbauspot schwarz
Bringe Spaß in Deinen Alltag mit Hue Xamento. Das Einbau-Downlight in Schwarz bietet Millionen Farben für eine smarte Beleuchtung. Diese Leuchte im modernen Design mit Schutzart IP44 passt in jedes Badezimmer.
Aktueller Preis ist 79,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- 1 x GU10-Lampe
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Steuere bis zu 10 Lampen mit der Bluetooth App
Steuere mit der Hue Bluetooth App Deine smarten Hue Lampen in einem einzelnen Raum Deines Zuhauses.Füge bis zu 10 smarte Lampen hinzu und steuere sie alle mit einer Berührung auf Deinem mobilen Gerät.
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Finde die idealen Lichtszenen für Deine täglichen Aktivitäten
Erleichtere und verschönere Deinen Alltag mit vier voreingestellten Lichtszenen, die speziell für Deine täglichen Aktivitäten entwickelt wurden: Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Die zwei Szenen mit kühleren Tönen, Energie tanken und Konzentrieren, beleben Dich am Morgen oder sorgen für Konzentration. Die wärmeren Szenen Lesen und Entspannen machen es Dir einfacher, ein gutes Buch zu genießen oder innerlich zur Ruhe zu kommen.
Nutze mit der Hue Bridge das gesamte Spektrum der smarten Beleuchtungsfunktionen
Die Hue Bridge schaltet die Funktionen frei, die smarte Beleuchtung wirklich intelligent machen: Steuerung von unterwegs, Sprachsteuerung, automatische Beleuchtung und vieles mehr. Füge eine Hue Bridge zu Deiner Einrichtung hinzu, um beeindruckende Erlebnisse zu schaffen, auf sichere und zuverlässige Technologie zuzugreifen uvm. Die Hue Bridge ist die Schaltzentrale Deines einzigartigen smarten Lichtsystems.
Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwende Millionen von Lichtfarben, um dein Badezimmer zu verwandeln und eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen. Mit einem Knopfdruck kannst du umgeben von einem beruhigenden Rosaschimmer in der Badewanne entspannen oder dein Badezimmer mit dynamischem Violett erhellen, um dich mit noch mehr Spaß auf den Abend mit Freunden vorzubereiten.
Wasserbeständige smarte Badezimmerleuchte (IP44)
Die smarten Philips Hue Badezimmerleuchten wurden intensiv getestet. Die Leuchten sind wasserbeständig und eignen sich daher ideal als Beleuchtung in feuchten Umgebungen. Jede Badezimmerleuchte erfüllt die Richtlinien der Schutzklasse IP44.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik