Flux ultraheller LED-Lightstrip 5 m

Hol Dir dekoratives und funktionales Licht in einem All-In-One-Lightstrip! Tauche Deine Deckennischen in jedem Innenraum mit ultrahellem, echtem Weißlicht, um Dich bei Deinen täglichen Aufgaben zu unterstützen. Erschaffe ein perfektes Ambiente mit mutigen und lebendigen Farben für ganz besondere Momente im Alltag. Die Chromasync™ Technologie sorgt für präzise Farbanpassung und gleichmäßige Farbverläufe. Erlebe eine flexible Installation – schneide, verwende und verlängere die Lightstrips und passe sie an jeden Raum an. Mit der preisgekrönten Hue App und der Sprachsteuerung erhältst Du die totale Kontrolle, um Lichtszenen zu steuern und zu personalisieren.